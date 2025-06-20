Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин предупредил о скрытой опасности вейпов

Электронные сигареты и вейпы продолжают оставаться популярными среди молодежи, однако специалисты бьют тревогу. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал об опасных веществах, которые содержатся в жидкостях для курения.

Некоторые считают вейпы практически безобидными, однако заблуждаются.

«Согласно недавним исследованиям в большинстве ароматизированных электронных сигарет применяется малоизвестный искусственный подсластитель — неотам. Он в несколько тысяч раз слаще сахара, при этом производители чаще всего не указывают его в составе. Однако свойства подсластителя при нагревании и испарении еще не изучены», — пояснил Виталий Холдин.

По его словам, это вещество вполне может быть опасно для здоровья. Более того, ароматизаторы в вейпах способны провоцировать аллергические реакции. Это может создать проблемы в период цветения растений, когда организм и без того подвергается нагрузке из-за поллиноза.