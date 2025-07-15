Электробусы столкнулись на юге Москвы и снесли фонарь

Источник 360.ru: восемь человек пострадали в ДТП с электробусами на юге Москвы

Столкновение двух электробусов произошло на Профсоюзной улице в московском районе Теплый Стан. Как сообщил источник 360.ru, в аварии пострадали восемь человек, в том числе дети.

По словам источника, два электробуса после столкновения отлетели в фонарный столб. От удара уличная конструкция упала. Точно известно, что среди пострадавших есть десятилетний мальчик и две женщины 28 и 35 лет.

Всего травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое детей.

Столкновение произошло при движении электробусов на дублирующей полосе, ведущей в область. На место аварии прибыли не менее семи бригад скорой помощи. Кроме того, для госпитализации пострадавших на Профсоюзную вылетел вертолет Московского авиационного центра.

В причинах и обстоятельствах аварии разберутся сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Столкновение электробусов на юге Москвы подтвердила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения. В ведомстве уточнили, что пострадали девять взрослых и два ребенка. Все находятся в состоянии средней и легкой средней степени тяжести. На место выслали девять бригад скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.

Сегодня же стало известно, что шестимесячная девочка получила травмы при столкновении двух иномарок в Шадринске Курганской области. В Toyota Yaris, где находился ребенок, врезался Ford Focus из-за того, что водитель не выдержал безопасную дистанцию.