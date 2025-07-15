Два человека, в том числе шестимесячный ребенок, пострадали в ДТП в Шадринске

В городе Шадринске Курганской области произошла авария, в которой пострадал шестимесячный ребенок. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Ford Focus не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди Toyota Yaris. Об этом написал Ura.ru .

«Молодой человек 2001 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, осуществлял движение по улице Свердлова со стороны улицы Розы Люксембург в сторону улицы Комсомольская. Водитель не выдержал безопасную дистанцию, до движущегося впереди транспортного средства, допустил столкновение с автомобилем Toyota Yaris», — написали в ГАИ.

В аварии пострадала девочка 2025 года рождения, которая находилась в детской автолюльке на заднем сиденье Toyota. Также помощь потребовалась пассажирке Toyota. Водителю Toyota, женщине 1984 года рождения, повезло больше — она не пострадала.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.