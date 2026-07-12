Электрички Савеловского направления задержатся из-за непогоды
РЖД: электрички Савеловского направления задержатся из-за непогоды
Электропоезда дальних маршрутов Савеловского направления движутся с отставанием от графика из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Мощный грозовой фронт пришел на север Московской области, из-за него на многих участках электрички едут медленнее обычного.
«Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — отметили в пресс-службе.
В Московском регионе грозы и ураганы начались еще в пятницу. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до утра 13 июля. Коммунальные службы столицы предпринимают усилия для ликвидации последствий.