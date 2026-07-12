Подмосковье накрыл очередной ливень

Принесенные циклоном «Бернадетт» дожди продолжают поливать Московскую область — ливень уже пошел в Богородском округе. Видеозапись погодной обстановки в Ногинске появилась в распоряжении 360.ru.

В Московском регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что ближайшие дни тоже будут дождливыми. В понедельник ожидаются грозы и ливни, температура днем составит примерно +20…+25 градусов. Во вторник дожди тоже будут, но со среды их станет меньше.

Метеоролог Татьяна Позднякова не исключила, что с 13 июля погода начнет постепенно улучшаться, а с 15 июля осадков в регионе будет заметно меньше благодаря действию антициклона. По ее мнению, на следующей неделе гости и жители столицы уже смогут насладиться солнечной погодой.