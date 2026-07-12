Ветер, гроза, возможен град. Непогода в Москве продлится до конца суток

Спецтехника продолжила дежурить в Москве на фоне непогоды

В Москве до конца суток сохранятся неблагоприятные погодные условия: дождь, сильный ветер и гроза. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, местами в городе может выпасть град, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

«Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП „Мосводосток“, бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний», — отметили в пресс-службе.

На круглосуточном режиме продолжают находиться аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Коммунальные службы попросили гостей и жителей столицы проявлять максимальную осторожность: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее штормовой ветер свалил несколько деревьев в Сергиево-Посадском округе.