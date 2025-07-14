Электричка вспыхнула на станции в Подмосковье

Днем в понедельник, 14 июля, на станции Железнодорожной в Балашихе загорелся электропоезд. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

По их словам, пожар был несильный, просто из-под вагонов пошел черный дым. Эвакуацию пассажиров не проводили, информация о пострадавших не поступала.

«Остановили поезд, сняли токоприемники, и машинист пошел тушить под вагоны. Эвакуации не было. Потушили и подали электричку, она же с пассажирами и уехала дальше», — сказал очевидец.

Ранее задымление вагона произошло на станции метро «Текстильщики» в Москве. Прибывшие на место оперативные службы установили, что у поезда перегрелись тормоза, признаков возгорания нет.