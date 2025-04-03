Задымление вагона произошло на станции «Текстильщики» в Москве

Источник 360.ru: на станции «Текстильщики» в Москве произошло задымление

На Большой кольцевой линии в Москве произошло задымление. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Метро „Текстильщики“, задымление под вагоном», — добавил он.

На место выехали экстренные службы. Выяснилось, что у поезда перегрелись тормоза, признаков возгорания нет.

Из-за проверки на БКЛ временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из-под вагона валит дым.

Утром 3 апреля в Солнечногорске загорелся автосервис. Пожар вспыхнул на 750 «квадратах». В тушении огня задействовали 20 спасателей и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Был риск возгорания соседнего ангара.