Задымление вагона произошло на станции «Текстильщики» в Москве
Источник 360.ru: на станции «Текстильщики» в Москве произошло задымление
На Большой кольцевой линии в Москве произошло задымление. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Метро „Текстильщики“, задымление под вагоном», — добавил он.
На место выехали экстренные службы. Выяснилось, что у поезда перегрелись тормоза, признаков возгорания нет.
Из-за проверки на БКЛ временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из-под вагона валит дым.
Утром 3 апреля в Солнечногорске загорелся автосервис. Пожар вспыхнул на 750 «квадратах». В тушении огня задействовали 20 спасателей и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Был риск возгорания соседнего ангара.