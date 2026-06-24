Электричество вернули более чем в 5 тысяч домов в пострадавшей от урагана Кушве

Энергетики восстановили подачу электричества более чем в 5 тысяч домов города Кушвы Свердловской области, где 22 июня пронесся ураган. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области в «Максе» .

На утро 24 июня без электроснабжения остался 281 жилой дом, пояснили спасатели.

Также экстренные и городские службы ремонтируют поврежденные здания, убирают упавшие деревья и мусор, за сутки вывезли 1375 кубических метров. Пострадавшим от стихии гражданам предоставят финансовую помощь, местные власти принимают заявления.

Последствия урагана ликвидируют 340 человек, из них 74 — сотрудники МЧС. Из 82 единиц техники, работающих в Кушве, 15 также предоставили спасатели.

Вечером 22 июня в Свердловской области прошел разрушительный ураган. Без электричества остались жители города Кушвы, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.