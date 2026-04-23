В школах Самары и Новокуйбышевска занятия перенесли на вторую смену

Занятия в школах Самары и Новокуйбышевска перенесли после атаки ВСУ

В школах Самары и Новокуйбышевска перенесли занятия на вторую после атаки украинских беспилотников. Об этом в MAX сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«В Самаре и Новокуйбышевске занятия в школах первой смены перенесли на вторую смену», — написал он.

Ранее губернатор сообщил, что обломки БПЛА рухнули на крышу многоквартирного дома в Самаре. Несколько человек пострадали, одного доставили в больницу.

Также в Новокуйбышевске после атаки на промышленную зону, предварительно, погиб один человек и есть пострадавшие. Власти развернули на месте ЧП оперативный штаб, работники профильных структур приступили к работе.

Министерство обороны утром 23 апреля рапортовало об уничтожении 154 беспилотников над территорией России, в том числе в небе над Самарской областью.