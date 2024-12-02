Изуродовавшая двух москвичек пластический хирург отправилась под домашний арест

Ставшую фигуранткой уголовного дела об оказании небезопасных услуг пластического хирурга и директора фирмы «Бьюти Терапия» Татьяну Станкевич отправили под домашний арест на два месяца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы , такое решение вынес Люблинский районный суд.

Мера пресечения в отношении подозреваемой в совершении двух преступлений продлится до 29 января 2025 года.

По версии следствия, от рук Станкевич пострадали две пациентки. Первой врач провела операцию на дому. После вмешательства пластического хирурга пациентка пожаловалась, что глаза у нее больше не закрываются.

Второй пострадавшей стала москвичка, которой подозреваемая занималась в одном из медицинских центров. После операции пострадавшая попала в реанимацию.

Ранее 360.ru пообщался с обеими пациентками Станкевич. Пострадавшая после неудачной блефаропластики рассказала, что платила хирургу несколько раз: сначала за первую операцию, а после — за коррекцию. В итоге Станкевич бросила пациентку и уехала на отдых.

Вторая пострадавшая призналась, что попала в больницу после липосакции. По ее словам, сначала она долго отходила от наркоза, а после приезда домой упала в обморок. В реанимацию ее увезли на скорой.