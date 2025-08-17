Экскурсионный джип с туристами перевернулся в Сочи

Пять взрослых и один ребенок пострадали в ДТП на экскурсии в Сочи

В воскресенье, 17 августа, в Сочи опрокинулся экскурсионный автомобиль УАЗ, пострадали пятеро взрослых и один несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

ЧП произошло в Адлерском районе, в районе села Красная Воля. Экскурсионный УАЗ перевозил туристов, но в какой-то момент перевернулся. Состояние пострадавших неизвестно.

Прокуратура в ходе проверки оценит законность организации туристической деятельности, в том числе в части соблюдения требований в сфере безопасности оказания услуг.

Пресс-служба МВД по Краснодарскому краю уточнила, что среди пострадавших есть четыре женщины. С различными травмами их оперативно доставили в медучреждение, на месте аварии работают инспекторы.

