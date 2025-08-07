Шестеро российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Шестеро российских туристов пострадали в дорожной аварии в Турции, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило посольство в Анкаре .

Дипмиссия находится на связи с госпиталем и полицией города Караман, куда отвезли пострадавших.

По данным издания Readovka, микроавтобус, на котором отдыхающие ехали из Анталии в Каппадокию на фестиваль, столкнулся с легковым автомобилем. Травмы получили и двое пассажиров другой машины, в том числе ребенок.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее автобус с российскими туристами в Турции попал в ДТП утром 22 июля. Когда машина заехала на мост, ее занесло, и водитель, чтобы не упасть в обрыв, направил автобус в сторону разделительных ограждений. Ни сам водитель, ни пассажиры не пострадали.