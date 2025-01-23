Экс-сотрудника пушкинского водоканала приговорили к 4 годам колонии за взятку

Суд вынес приговор бывшему сотруднику филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» — «Водоканал городского округа Пушкино», которого обвинили в вымогательстве взятки. Антона Евсюкова приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере трехкратной суммы взятки — 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области установили, что Евсюков потребовал от руководителя коммерческого предприятия 800 тысяч рублей за прекращение проверки и отказ филиала МУП от взыскания якобы выявленной задолженности свыше 6,5 млн рублей.

В июне 2024 года Евсюкова и юриста Екатерину Кутузову задержали с поличным при получении взятки. Женщина была посредником. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее заместителя главы городского округа задержали в Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей. Следствие установило, что 14 января подозреваемая получила деньги от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в деревне Лихачево, хотя работы фактически не были выполнены.