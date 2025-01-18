Замглавы городского округа задержали в Рузе

СК: в Рузе задержали замглавы городского округа по подозрению во взятке

Заместителя главы городского округа задержали в Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Следователи установили, что подозреваемая 14 января лично получила взятку от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ и ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево городского округа без их фактического выполнения. Предположительно, за это она получила около 325 тысяч рублей.

В ближайшее время задержанной предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Туве задержали директора МУПа по подозрению в расхищении бюджетных средств. По версии следствия, этими деньгами женщина оплачивала тепло в офисном здании мужа, потратив 12 миллионов рублей.