Замглавы городского округа задержали в Рузе

Заместителя главы городского округа задержали в Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Следователи установили, что подозреваемая 14 января лично получила взятку от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ и ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево городского округа без их фактического выполнения. Предположительно, за это она получила около 325 тысяч рублей.
В ближайшее время задержанной предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее в Туве задержали директора МУПа по подозрению в расхищении бюджетных средств. По версии следствия, этими деньгами женщина оплачивала тепло в офисном здании мужа, потратив 12 миллионов рублей.
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