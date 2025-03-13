Экс-начальника городской полиции задержали в Ростове-на-Дону

Сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД по Ростовской области задержали бывшего начальника полиции Ростова-на-Дону полковника Сергея Шпака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в 2017 году офицер, возглавлявший тогда одно из городских отделений полиции, получил взятку от одной из компаний за покровительство. Впоследствии, уже став замначальника и начальником городского управления внутренних дел, Шпак вместе с подчиненным — оперуполномоченным отдела полиции — похитил почти 300 тысяч рублей, которые незаконно выплачивали последнему как зарплату.

Оперативника заподозрили также в банковских переводах с помощью подложных документов. Следователь ходатайствует перед судом, чтобы обоих взяли под стражу.