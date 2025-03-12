Экс-главу Управления на транспорте МВД по ПФО Бережного задержали в Москве
Baza: ФСБ задержала экс начальника Управления на транспорте МВД по ПФО Бережного
Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майора Александра Бережного. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Baza.
Собеседники журналистов заявили, что задержанного силовика заподозрили в коррупции.
Речь идет о подписании документов по ремонту здания полиции, который не проводился, а также о взятии на баланс ведомства катера «Нептун 550», который Бережной использовал в личных целях.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Пост начальника Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной занимал с 2017 года. В отставку он ушел осенью прошлого года.
На минувшей неделе Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима заместителя начальника управления комплексного развития территорий ГБУ «Автомобильные дороги» и бывшего начальника отдела Росавиации Максима Павлюка.
Его обвинили в организации преступного сообщества и получении взятки в крупном размере совмещенным с вымогательством.