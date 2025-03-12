Экс-главу Управления на транспорте МВД по ПФО Бережного задержали в Москве

Baza: ФСБ задержала экс начальника Управления на транспорте МВД по ПФО Бережного

Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майора Александра Бережного. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Baza .

Собеседники журналистов заявили, что задержанного силовика заподозрили в коррупции.

Речь идет о подписании документов по ремонту здания полиции, который не проводился, а также о взятии на баланс ведомства катера «Нептун 550», который Бережной использовал в личных целях.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пост начальника Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной занимал с 2017 года. В отставку он ушел осенью прошлого года.

На минувшей неделе Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима заместителя начальника управления комплексного развития территорий ГБУ «Автомобильные дороги» и бывшего начальника отдела Росавиации Максима Павлюка.

Его обвинили в организации преступного сообщества и получении взятки в крупном размере совмещенным с вымогательством.