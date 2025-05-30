Экс-чиновница из Вологодской области Юлия Шевцова ушла из «Единой России»

Бывшая глава Нюксенского района Вологодской области, секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Шевцова добровольно сложила свои полномочия в партии. Об этом сообщило издание РБК .

Экс-чиновница подала заявление об уходе 21 мая, вопрос о снятии полномочий рассмотрели на заседании президиума 29 мая.

«Был рассмотрен вопрос о приостановлении полномочий секретаря местного отделения Юлии Шевцовой в связи с добровольным сложением полномочий», — отметили в пресс-службе регионального отделения партии.

Шевцову уволили с должности после скандала, разразившегося после публикации ее дочерью ролика, где она угрожает «фраеру» отправкой на СВО, козыряя должностью матери.

Чиновнице пришлось публично извиняться за поведение своей 19-летней дочери. Шевцова заявила, что провела с девушкой серьезный разговор.