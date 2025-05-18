«Ты че, фраер, попутал?» Дочь вологодской чиновницы пугала хейтеров отправкой на СВО

В Вологодской области дочь главы округа пугала обидчиков отправкой на СВО

Дочь главы округа в Вологодской области угрожала хейтерам отправкой на спецоперацию и оказалась в центре скандала. Об этом сообщило Ura.ru .

В TikTok-аккаунте девушки появился ролик, на котором она задает одному из обидчиков вопрос: «Ты знаешь, кто моя мама? Мэр!».

«Ты че, фраер, попутал? <… > Мы тебя на СВО отправим», — пригрозила дочь чиновницы.

Пользователи бурно отреагировали на такие слова и осудили поведение девушки. Они указали на недопустимость использования служебного положения родственников для угроз.

Ранее спортсмен Владимир Ванян нецензурно высказался об участниках СВО и сотрудниках ФСБ и получил 13 суток ареста. При задержании он отказался показывать документы и накричал на полицейских.