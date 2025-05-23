Экипаж потерпевшего крушение в Орловской области Ми-8 погиб

Экипаж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Урицком районе Орловской области, погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.

«Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — сообщили военные.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна. На место падения выехала комиссия Воздушно-космических сил России.

Вертолет упал недалеко от села Нарышкино. Губернатор области Андрей Клычков сообщил, что МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия, и призвал местных жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с места крушения, чтобы не помогать противнику.