Экипаж потерпевшего крушение в Орловской области Ми-8 погиб

Экипаж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Урицком районе Орловской области, погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.
«Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — сообщили военные.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна. На место падения выехала комиссия Воздушно-космических сил России.
Вертолет упал недалеко от села Нарышкино. Губернатор области Андрей Клычков сообщил, что МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия, и призвал местных жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с места крушения, чтобы не помогать противнику.
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