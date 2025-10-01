Более 10 детей отравились в Екатеринбурге неизвестным газом

СК: в екатеринбургской школе ученики отравились газом из баллончика

В одной из школ Екатеринбурга распылили газовый баллончик с неизвестным веществом, в результате отравились 12 детей. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ .

По его данным, на место прибыли экстренные службы, пострадавших детей осматривают медики.

Информацию о ЧП подтвердили 360.ru в пресс-службе регионального Следственного комитета. В школе проводят процессуальную проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«При подтверждении информации об ухудшении состояния здоровья учащихся будут проведены необходимые экспертные исследования для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью», — добавили в СК.

Число пострадавших ведомство не озвучило.

