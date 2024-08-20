Едва не растерзал бойцовский пес. Как искали украденную в Химках собаку Бэтти

Похищенную из магазина в Химках кинг-чарльз-спаниеля Бэтти помогли найти неравнодушные жители Подмосковья. Хозяин питомца Иван рассказал 360.ru, что основной зацепкой была электричка, на которой злоумышленник уехал вместе с украденной породистой собакой.

«Был звонок, что [похититель] вышел в Малаховке, потом появилась информация, что он заходил в магазин. В этом же магазине сказали, что он уже два раза там был: утром и вечером», — поделился Иван.

Позже неравнодушные люди сообщили, что видели похожую на Бэтти собаку на одном из участков. Там пропавшую и нашли: кинг-чарльз-спаниель отдыхала у речки рядом с женщиной. Местная жительница радушно встретила Ивана, напоила чаем и рассказала, как собака к ней попала. Оказалось, что злоумышленник сначала привел Бэтти в дом, где однажды жил, но у владелицы участка есть свой питомец — бойцовская собака.

«И ему (похитителю — прим. ред.) хозяйка говорит: „Зачем ты мне привел домашнюю собаку. Мой пес ее разорвет на месте“. Она дала клич, чтоб кто-нибудь забрал [Бэтти]. Ее отвели в другой дом, там она жила в хороших условиях», — поделился Иван.

Он отметил, что сначала Бэтти пытались напоить молоком и накормить кормом, но та от всего отказалась. Затем ей купили мясные паштеты, которые собака уже стала есть. Похитителя пока ищут. Ивану уже позвонили из полиции.

«У них есть паспортные данные <…>, примерное место, где он может жить. Сейчас они (полицейские — прим. ред.) там работают», — заключил он.

Ранее Иван рассказывал, что Бэтти уводили из магазина окольными путями к железнодорожной станции. Там злоумышленник сел на электричку и уехал. Его след потеряли после «Выхино».