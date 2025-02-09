«Дымище — кошмар!» Появились первые кадры с места крупного пожара в Екатеринбурге
Крупный пожар в автосервисе Екатеринбурга сняли на видео
Появились первые кадры с места крупного пожара в екатеринбургском автосервисе на Кислородной улице. Очевидец Вероника рассказала 360.ru, что на месте ЧП находятся не менее шести машин огнеборцев.
«Я проснулась примерно в 10 с чем-то утра и услышала мигалку за окном, друг за другом две штуки. Не обратила внимания. Потом еще две, тут уже удивилась. Выглянула в окно.
А там дымище — кошмар! Пишут, что автосервис, в чате нашего дома. Огня открытого не видела», — сообщила она.
По официальным данным МЧС России, крупный пожар в здании автосервиса в Екатеринбурге локализовали. Огонь успел охватить тысячу квадратных метров.
На месте происшествия работают 38 специалистов и 14 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
Ранее крупный пожар произошел в одном из автосервисов Нижнего Новгорода. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, так как на момент пожара автосервис не работал.