Появились первые кадры с места крупного пожара в екатеринбургском автосервисе на Кислородной улице. Очевидец Вероника рассказала 360.ru, что на месте ЧП находятся не менее шести машин огнеборцев.

«Я проснулась примерно в 10 с чем-то утра и услышала мигалку за окном, друг за другом две штуки. Не обратила внимания. Потом еще две, тут уже удивилась. Выглянула в окно.

А там дымище — кошмар! Пишут, что автосервис, в чате нашего дома. Огня открытого не видела», — сообщила она.