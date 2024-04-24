«Дым, крик, плач». Пассажир автобуса рассказал о смертельном ДТП в Рязанской области | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 13:49 «Дым, крик, плач». Пассажир автобуса рассказал о смертельном ДТП в Рязанской области Пассажир рейсового автобуса в Рязанской области: водитель умер в реанимации

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В Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Водитель маршрутки погиб, 13 человек пострадали. Один из пассажиров рассказал 360.ru, как произошла авария.

Мужчина отправился из Астрахани в Москву. Всего в автобусе находились около 15 пассажиров и два водителя. Он занял последние сиденья и, так как они пустовали, ехал лежа.

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«Проснулся оттого, что под креслами лежал. Потом все загорелось, свет потух, дым, крик, плач. Сказали всем выбегать быстро. Все выбежали, автобус задымился, потекло все», — сказал он.

По словам пассажира, автобус получил сильные повреждения, водителя достали с трудом. Мужчина за рулем грузовика получил травму руки. Его, по словам собеседника 360.ru, тоже извлекали из смятой кабины при помощи ножниц по металлу.

«Водитель автобуса один умер в больнице, в реанимации, второй живой. <…> Один [пассажир] был без сознания. Я подумал, что он умер, но нет. Остальные в состоянии средней тяжести — бровь рассечена, нос сломан, у кого-то что-то с грудной клеткой», — рассказал он.

Тяжело пострадавших сразу увезли в больницу, остальные дождались другого автобуса, который доставил их на ближайшую автозаправку. Там мужчина понял, что повредил ногу, и уехал с прибывшей бригадой скорой помощи. Остальных пассажиров увезли в хостел.

«Я получил травмы: грудная клетка, колено выбито, ушиб, подбородок и плечо повредил», — сказал он.

ГИБДД Рязанской области показала фотографии с места аварии. Прокуратура сообщила о проведении проверки.