Происшествия 24 апреля 2024, 09:50 Водитель рейсового автобуса погиб при лобовом столкновении в Рязанской области ГИБДД Рязанской области: 13 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

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В Ряжском районе произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса и грузовика. Пострадали 13 человек, один из водителей погиб. ГИБДД Рязанской области показала кадры с места происшествия.

Лобовое столкновение рейсового автобуса маршрута Астрахань — Москва с грузовиком Man произошло в 04:20 на 300-м километре трассы Р-22 «Каспий». После госпитализации водитель автобуса погиб.

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«Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Госавтоинспекция предупредила водителей, что движение на двухполосном участке трассы затруднилось в обе стороны. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

Началась процессуальная проверка, сообщила прокуратура Рязанской области. В ведомстве уточнили, что авария произошла в тот момент, когда на трассе стоял густой туман.

Массовое ДТП с автобусом произошло в Москве. На проспекте Вернадского маршрутка столкнулась с двумя легковыми авто.