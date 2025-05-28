Машина с людьми застряла из-за пожара в Солнечногорске

Источник 360.ru: крупный пожар в Солнечногорске загнал в ловушку авто с людьми

Машина с людьми оказалась в огненной ловушке из-за пожара на строительном рынке в Солнечногорске. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Они не могут оттуда выбраться, говорят, что с ними все хорошо, они на связи. Окна закрыты, до них огонь не доходит, но пока выехать не могут», — рассказал он.

Одна из очевидцев пожара отметила, что к месту происшествия приехала скорая. Но пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

«Я в момент начала пожара находилась в деловом центре. У нас были переговоры, встречи с клиентами. Мы увидели клубы дыма черного, сразу вышли из здания. <…> Быстро приехали пожарные, полиция. Сразу же перекрыли все дороги», — сказала она.

В пресс-службе МЧС России по Московской области сообщили, что огонь охватил 2100 квадратов. Информация о пострадавших не поступала.

«На месте работают более 60 пожарных и 18 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места пожара. На них видно, что небо затянуло густым черным дымом, а над горящим зданием вздымаются высокие языки пламени. По предварительным данным, пожар сначала уничтожил магазин стройматериалов, а затем распространился на рынок. Причины возгорания выясняются.