Возможной причиной пожара на рынке в Солнечногорске назвали неосторожное обращение с огнем

Прокуратура: пожар на рынке в Солнечногорске мог вспыхнуть из-за неосторожности

Пожар на солнечногорском строительном рынке мог разгореться из-за аварийного режима работы электрооборудования или неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Пожар произошел на территории рынка на Промышленной улице, площадь возгорания составила более двух тысяч «квадратов».

Точную причину ЧП специалисты выяснят после осмотра места и проведения пожарно-технической экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств всех обстоятельств ЧП, а также ход и результаты доследственной проверки.

Со стройрынка самостоятельно эвакуировались 10 человек. МЧС направило на место пожара 60 сотрудников и 18 единиц техники.

Источник 360.ru отметил, что двое пожарных надышались дымом — им вызвали скорую. Угрозы жизни специалистов нет. Официально эти данные не подтверждали.

Ранее огонь вспыхнул на птицефабрике в Нижневартовске. Из-за неисправного оборудования загорелась крыша здания, сообщило Ura.ru.