Двухуровневая квартира пострадала в ЖК на западе Москвы после прилета дрона

Попавший в нависающую часть кровли ЖК «Авангард» на юго-западе Москвы беспилотник повредил двухуровневую квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, в жилище пострадала мебель и остекление. Владелец квартиры смог самостоятельно эвакуироваться и не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника на подлете к столице.

Специалисты работают на месте падения опасных обломков. По информации Shot, что при первичном осмотре обломков дронов специалисты пришли к выводу, что они были собраны из нескольких частей других БПЛА.