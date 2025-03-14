Двухуровневая квартира пострадала в ЖК на западе Москвы после прилета дрона

Специалисты работают на месте падения опасных обломков. По информации Shot, что при первичном осмотре обломков дронов специалисты пришли к выводу, что они были собраны из нескольких частей других БПЛА.
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