Двухметровые крысиные змеи заполонили отели на Шри-Ланке

Двухметровые крысиные змеи заполонили лежаки на Шри-Ланке и свободно ползают по территории отелей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На пресмыкающихся, появившихся из джунглей, пожаловались российские туристы. Местные жители не обращают на них особого внимания и не прогоняют. По словам экспертов, эти рептилии хоть и выглядят страшно, но не ядовиты.

Ранее в Бразилии пятиметровая анаконда забралась в бассейн, где в это время купались десятки туристов. Змею пришлось извлекать с помощью шеста и крюка и выносить за пределы территории. Ни сама рептилия, ни отдыхающие не пострадали.

А до этого пятиметровый питон забрался на виллу россиянина в Таиланде. Змею не раз замечали в окрестностях — у местных жителей уже пропадали кошки.