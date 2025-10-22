Пятиметровую анаконду поймали в бассейне с десятками туристов в Бразилии

В Бразилии пятиметровая анаконда забралась в бассейн в туристической зоне, где купались десятки людей. Об этом сообщило издание What’s The Jam .

Гигантскую рептилию заметили в бассейне в муниципалитете Риу-Кенти, штат Гояс. Бассейн пришлось закрыть.

«Пожарные рассказали, что огромная змея пряталась в расщелине на бетонных ступенях, ведущих от главного бассейна к бару. В то время в воде купались десятки туристов», — говорится в статье.

Пожарные расчистили территорию у бассейна и извлекли анаконду, используя шест и крюк. Два человека помогли троим пожарным вынести змею. Анаконда не пострадала в ходе операции. Позже ее выпустили на волю.

Ранее в бразильском городе Умаита поймали трехметровую зеленую анаконду на заднем дворе жилого дома.