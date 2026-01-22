Двухэтажный частный дом загорелся в Люберцах

В Люберцах Московсой области загорелся двухэтажный частный дом в садоводческом некоммерческом товариществе «Зеленая зона». Кадры пожара 360.ru предоставили очевидцы — видео было снято из окна дома.

На записи видно, как здание охвачено открытым огнем, над участком поднимается густой столб дыма. По словам очевидца, пожар уже был в разгаре, когда его заметили.

«Не могу сказать, как давно это случилось, — мы увидели, что уже все горит. Потом приехали еще два пожарных расчета, просто ужас», — рассказал собеседник.

О пострадавших и причинах возгорания на данный момент не сообщается, информация уточняется.

