Двух просящих о помощи в окне высотки заметили на востоке Москвы

Источник 360.ru: в Москве двое подростков из окна высотки кричали о помощи

Двое подростков просили о помощи, высунувшись из окна высотки на востоке Москвы. На место происшествия выехали экстренные службы и карета скорой помощи, сообщил источник 360.ru.

Крики раздавались на улице Рудневка Косино-Ухтомского района. Источник сообщил, что несколько подростков примерно 15 лет высовываются в окно на высоте и кричат «помогите» в течение 30 минут. На место происшествия приехали спасатели, скорая и полиция.

По установленной лестнице специалисты проникли в помещение через окно. В квартире обнаружили двух несовершеннолетних. Позже в туалете нашли их мать. Подробности случившегося установят правоохранительные органы.

В Нижегородской области спасатели эвакуировали 19 пассажиров перевернувшегося автобуса. Пострадали 11 человек.