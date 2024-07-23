Двух просящих о помощи в окне высотки заметили на востоке Москвы

Источник 360.ru: в Москве двое подростков из окна высотки кричали о помощи

Фото: Freepik

Двое подростков просили о помощи, высунувшись из окна высотки на востоке Москвы. На место происшествия выехали экстренные службы и карета скорой помощи, сообщил источник 360.ru.

Крики раздавались на улице Рудневка Косино-Ухтомского района. Источник сообщил, что несколько подростков примерно 15 лет высовываются в окно на высоте и кричат «помогите» в течение 30 минут. На место происшествия приехали спасатели, скорая и полиция.

По установленной лестнице специалисты проникли в помещение через окно. В квартире обнаружили двух несовершеннолетних. Позже в туалете нашли их мать. Подробности случившегося установят правоохранительные органы.

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