Спасатели эвакуировали пассажиров автобуса после ДТП в Нижегородской области
Помощь спасателей потребовалась после дорожной аварии, которая произошла в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Известно, что автобус с 19 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. На место прибыли 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Специалисты эвакуировали пассажиров.
По предварительной информации, пострадали 11 граждан. Медики оценивают состояние восьми пациентов как средней степени тяжести.
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