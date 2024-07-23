Спасатели эвакуировали пассажиров автобуса после ДТП в Нижегородской области

Помощь спасателей потребовалась после дорожной аварии, которая произошла в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Известно, что автобус с 19 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. На место прибыли 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Специалисты эвакуировали пассажиров.

По предварительной информации, пострадали 11 граждан. Медики оценивают состояние восьми пациентов как средней степени тяжести.

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