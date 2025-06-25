Двух пособников спецслужб Украины ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье ФСБ ликвидировала двух мужчин, которые помогали украинским спецслужбам готовить теракт против российского военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Оба злоумышленника имели гражданство РФ.

В Московской области, рядом с садоводческим товариществом, двое россиян пытались достать самодельное взрывное устройство из тайника. Они планировали использовать его для диверсии против одного из военных в столичном регионе.

«При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы», — сообщили в ФСБ.

На месте происшествия силовики нашли пистолеты Макарова с боеприпасами, готовое к применению самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской о планируемом теракте.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ пресекла в Новгородской области диверсионно-террористическую деятельность агента СБУ. Злоумышленник по указанию куратора поджег два автомобиля с символикой спецоперации. Он также вел разведку объектов критической инфраструктуры и собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.