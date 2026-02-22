Зимняя рыбалка: как не попасть в смертельную ловушку

Зимняя рыбалка с палаткой привлекает многих любителей подледного лова. Внутри палатки можно создать уютное пространство, где температура достигает 20 градусов тепла, но это тепло может таить серьезную опасность.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул важность правильного выбора средств для отопления палатки. «Существует два основных фактора риска. Первый очевидный: открытый огонь нельзя ставить близко к стенкам палатки, так как синтетические материалы легко воспламеняются. Но второй фактор куда коварнее. В процессе горения в замкнутом пространстве накапливается угарный газ», — отметил он.

Плевако напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности: «Любая палатка должна быть оснащена системой вентиляции. Дополнительное проветривание — это не потеря тепла, а залог вашей безопасности. Необходимо периодически открывать двери или специальные вентиляционные окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и снизить концентрацию угарного газа».

Также важно следить за своим самочувствием и при первых признаках недомогания выходить на свежий воздух. Не рекомендуется оставлять работающие газовые горелки без присмотра и спать внутри палатки при включенном обогревательном приборе. Портативный датчик контроля уровня углекислого и угарного газа может стать полезным помощником для рыбаков.