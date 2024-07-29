Двух мертвых людей нашли в квартире в Москве по трупному запаху

Источник 360.ru: трупы нашли в квартире на юго-западе Москвы

Трупы двоих людей обнаружили в квартире на улице Академика Семенова в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

В полицию поступило сообщение о трупном запахе, доносящемся из жилища. На место происшествия прибыли специалисты, они вскрыли дверь квартиры слесарным инструментом.

В помещении оказались два мертвых человека. Подробности и причины смерти пока не раскрыты. Идет проверка.

Тела двух мертвых пенсионеров нашли в московской квартире на улице Введенского. Соседи пожаловались на резкий трупный запах, который доносился из жилища пожилых мужчины и женщины.

Ранее в квартире в центре Москвы нашли тело актера Римиса Сидабраса. Смерть 32-летнего мужчины не носила криминальный характер.