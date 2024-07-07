Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в Москве

Фото: РИА «Новости»

Актер Римис Сидабрас умер в возрасте 31 года. Тело молодого мужчины нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, тело актера обнаружили в квартире, которую он снимал, на улице Покровка. Смерть мужчины, как заявили журналисты, не носила криминальный характер. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Римис Сидабрас родился на Сахалине и учился в Ярославском театральном институте. С 2015 по 2017 годы он работал в Театре имени Федора Волкова в Ярославле. После этого переехал в Москву, где сыграл ряд эпизодических ролей в сериалах.

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