Двух маленьких детей бросили в запертой машине на парковке ТЦ в Москве

Источник 360.ru: двух детей оставили запертыми в авто на паркинге ТРЦ в Москве

На подземном паркинге в Москве обнаружили машину с запертыми детьми. Очевидцы не стали дожидаться их родителей и вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

По его информации, белая Skoda стояла на подземном паркинге ТРЦ «Хорошо» на Хорошевском шоссе, 27. Двух детей оставили в машине за закрытыми окнами и дверьми, они плакали, подчеркнул собеседник 360.ru.

Одному ребенку на вид около двух лет, младшему — до года.

В 2024 году в Москве произошло несколько похожих случаев. Женщина случайно закрыла грудного ребенка в Porsche недалеко от Красной площади и не смогла разблокировать двери. Спасателям пришлось разбить окно. В коммунарке другая мать оставила полуторагодовалого сына в автомобиле Hyundai. Дверь захлопнулась, и женщина позвала на помощь. Иномарку вскрыли слесарным инструментом.