В Москве полуторагодовалого ребенка заперли одного в иномарке

Маленького ребенка спасли из запертого автомобиля Hyundai в столичном поселке Коммунарка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мать полуторагодовалого мальчика обратилась за помощью к спасателям. Она рассказала, что дверь иномарки случайно захлопнулась. Внутри транспортного средства в этот момент остался ее ребенок.

При этом ключи от автомобиля также были в салоне. Спасатели вскрыли двери машины слесарным инструментом без повреждения. Ребенка передали родителям. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее москвичка случайно заперла маленького ребенка в автомобиле Porsche в центре столицы, оставив ключи внутри. На место ЧП приехали участники спасательной операции. Они разбили стекло в одной из дверей автомобиля и вытащили плакавшего младенца.