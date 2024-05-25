Мать случайно заперла ребенка в автомобиле у Красной площади
Женщина случайно заперла маленького ребенка в автомобиле Porsche в центре Москвы, оставив ключи внутри машины. Об этом написали «Известия».
Мать обратилась за помощью к случайным прохожим и спасателям. Но открыть машину не удавалось.
Тогда участники спасательной операции разбили стекло в одной из дверей автомобиля, после чего женщина вытащила плачущего младенца. Ребенок не пострадал.
В ноябре 2023 года в Магадане мать едва не заморозила в машине двухлетнего сына. Женщина заперла ребенка в автомобиле и оставила на морозе. Мальчик в машине находился без верхней одежды, хотя температура на улице была -20 градусов. Его заметил случайный прохожий и вызвал полицию. Патрульные разбили стекло, вынули плачущего ребенка и согрели. После этого его госпитализировали.