Дикобраз устроил побег из зоопарка под Петербургом

В ночь на 2 августа жители Ленинградской области заметили дикобраза, который прогуливался неподалеку от домов во Всеволожском районе. Позднее стало известно, что животное сбежало из зоопарка в «Охта парке», сообщили 360.ru очевидцы происшествия.

Первым дикобраза заметил мужчина, который гулял с собакой. Он вызвал экстренные службы, которые связались с администрацией «Охта парка». Но там отказались забирать животное и предложили, чтобы оно просто «погуляло» до утра.

В итоге неравнодушные соседи поймали дикобраза, отвели его в укромное место, накормили, а в два часа ночи за ним все-таки приехали работники зоопарка. Теперь местные жители в беседах между собой радуются, что им будет что вспомнить в старости, а также тому, что в «Охта парке» нет медведей.

Ранее из торгового центра в Китае сбежала сотня хаски. Спустя час псов удалось вернуть на место.