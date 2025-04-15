Врио главы Ростовской области рассказал об обстановке на месте обрушения шахты

Специалисты продолжают операцию по спасению горняков из-под завалов в шахте Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На шахте „Садкинская“ в Белокалитвинском районе продолжается операция по спасению оказавшихся под завалом горняков. Задействовано два расчета военизированного горноспасательного отряда. Они проводят разбор обрушившейся породы», — заявил он.

По словам Слюсаря, связи с горняками нет, но к ним в забой поступает воздух. Также специалисты начали проводить дополнительные выработки в обход завала к возможному месту нахождения рабочих.

На данный момент на месте происшествия работает первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко.

Обвал породы произошел в шахте «Садкинская» в Ростовской области произошел утром 15 апреля. В момент ЧП в забое находились около 75 работников. Их удалось поднять на поверхность. Под завалами остались два рабочих.