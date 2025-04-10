Двух человек эвакуировали после возгорания в московской многоэтажке
Утром в четверг в многоэтажном доме в Зеленограде произошло сильное возгорание. Спасатели эвакуировали двух человек, заблокированных плотным дымом возле лифтов, сообщил источник 360.ru.
ЧП случилось в районе Крюково, сотрудники МЧС прибыли на вызов после сообщения о возгорании в квартире в многоэтажном доме. Они эвакуировали с 13-го этажа двух человек по незадымляемой лестнице.
Объектом пожара оказалась двухкомнатная квартира на том же этаже, спасатели ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров. Людей в жилье не было, причина возгорания уточняется.
Днем ранее почти 30 человек спасли из роддома на юго-востоке Москвы после возгорания.
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