Двоих обвиняемых в убийстве россиянина в Грузии взяли под стражу

Вооруженные грабители напали на пару из России в горном селе Накра муниципалитета Местия на дороге, связывающей местный горнолыжный курорт с городом Зугдиди. По данным предварительного расследования, они застрелили мужчину и сбросили его тело в реку, а его подругу ограбили. Через два дня удалось задержать обоих подозреваемых. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Кроме того, один из обвиняемых находился в розыске за другое преступление.

Спутница убитого смогла спрятать телефон и, когда нападавшие скрылись, вызвать экстренные службы. Ей рекомендовали не уезжать из Грузии на время расследования.