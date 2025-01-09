Двоих обвиняемых в убийстве россиянина в Грузии взяли под стражу

Суд арестовал двоих обвиняемых в убийстве россиянина в Грузии 5 января. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».
Вооруженные грабители напали на пару из России в горном селе Накра муниципалитета Местия на дороге, связывающей местный горнолыжный курорт с городом Зугдиди. По данным предварительного расследования, они застрелили мужчину и сбросили его тело в реку, а его подругу ограбили. Через два дня удалось задержать обоих подозреваемых. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Кроме того, один из обвиняемых находился в розыске за другое преступление.
Спутница убитого смогла спрятать телефон и, когда нападавшие скрылись, вызвать экстренные службы. Ей рекомендовали не уезжать из Грузии на время расследования.
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