«Больше я Витю не видела». Что известно об убийстве россиянина в Грузии

Вооруженные грабители напали на российских туристов в горах Грузии, одного из них нашли мертвым. Подозреваемых уже вычислили и арестовали. Что случилось с Алиной и Виктором в Грузии — в материале 360.ru.

Что известно о туристах

Виктор, которому было 38 лет, выехал в Грузию из Москвы вместе с подругой на автомобиле Skoda Rapid 2 января. Они побывали проездом в Тбилиси и отправились в Тетнульди на горнолыжный курорт.

Пара проживала в Туле. У Виктора была своя фирма по производству пластика. Мужчина на протяжении последних пяти лет отдыхал в Грузии, и у него не было конфликтов с местным населением.

Как произошло нападение

Нападение на россиян произошло в ночь на 5 января в селе Накра Местийского муниципалитета на трассе Зугдиди — Джвари.

На трассе ночью их машину обогнал белый автомобиль Subaru с местными номерами и перегородил проезд. По словам Алины, белый автомобиль преследовал их на протяжении какого-то времени. Когда они остановились для фотосессии возле туннеля, местные тоже остановились, спросили, могут ли чем-то помочь, и после отрицательного ответа уехали. Спустя время они преградили им дорогу и начали приставать к Алине. По другой версии, местные выразили недовольство тем, что туристы фотографировали туннель.

«Они попросили насос, якобы у них прорвало колесо. И они ушли за машину, получается, в багажник. И она (Алина — прим. ред.) говорит: „Я услышала два выстрела, и больше я Витю не видела“», — рассказала 360.ru подруга Виктора Наталья.