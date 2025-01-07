«Больше я Витю не видела». Что известно об убийстве россиянина в Грузии
Вооруженные грабители напали на российских туристов в горах Грузии, одного из них нашли мертвым. Подозреваемых уже вычислили и арестовали. Что случилось с Алиной и Виктором в Грузии — в материале 360.ru.
Что известно о туристах
Виктор, которому было 38 лет, выехал в Грузию из Москвы вместе с подругой на автомобиле Skoda Rapid 2 января. Они побывали проездом в Тбилиси и отправились в Тетнульди на горнолыжный курорт.
Пара проживала в Туле. У Виктора была своя фирма по производству пластика. Мужчина на протяжении последних пяти лет отдыхал в Грузии, и у него не было конфликтов с местным населением.
Как произошло нападение
Нападение на россиян произошло в ночь на 5 января в селе Накра Местийского муниципалитета на трассе Зугдиди — Джвари.
На трассе ночью их машину обогнал белый автомобиль Subaru с местными номерами и перегородил проезд. По словам Алины, белый автомобиль преследовал их на протяжении какого-то времени. Когда они остановились для фотосессии возле туннеля, местные тоже остановились, спросили, могут ли чем-то помочь, и после отрицательного ответа уехали. Спустя время они преградили им дорогу и начали приставать к Алине. По другой версии, местные выразили недовольство тем, что туристы фотографировали туннель.
«Они попросили насос, якобы у них прорвало колесо. И они ушли за машину, получается, в багажник. И она (Алина — прим. ред.) говорит: „Я услышала два выстрела, и больше я Витю не видела“», — рассказала 360.ru подруга Виктора Наталья.
Злоумышленники разделились, двое из них, угрожая пистолетом, похитили Алину, а позже выкинули ее из машины посреди дороги.
Родственники Виктора рассказали, что один из грабителей сел за руль машины россиян, второй на своем автомобиле проехали какое-то расстояние. Затем Алину бросили в Skoda и скрылись на Subaru.
Грабители забрали оба телефона Виктора, Алина смогла спрятать свой смартфон. Злоумышленники не навредили девушке, не пытались ее изнасиловать или убить, дотрагивались до нее, только когда искали гаджет.
«Я просила нас отпустить, не убивать. Когда они уехали, я смогла вытащить телефон и позвонила в экстренные службы, остановила две проезжающие машины», — рассказала Mash девушка.
После прибытия полицейских Алина предоставила им всю информацию, ей посоветовали не покидать Грузию на время расследования.
Поиск подозреваемых
Алина смогла опознать одного из злоумышленников. Полиция идентифицировала подозреваемых, один из них оказался рецидивистом. Силовики обыскали дома недалеко от места происшествия, но ничего там не обнаружили. Подруга Виктора рассказала, что пропавшего россиянина искали альпинисты, дроны и собаки.
Местонахождение автомобиля россиян установили спустя сутки. Также обнаружили Subaru со следами крови.
Подозреваемых арестовали, об этом сообщила грузинская полиция. Выследить злоумышленников удалось за два дня.
Где нашли тело Виктора
Предварительное расследование показало, что нападавшие ограбили и убили туриста, а затем сбросили его тело в реку. Тело пропавшего Виктора обнаружили в реке Накра на территории муниципалитета Местия.
Полиция предъявила обвинения подозреваемым — в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Фигурантами оказались 38-летний и 32-летний мужчины. Им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.