Десятки машин завалило обломками бетона после взрыва в многоэтажке в Ставрополе

Mash: 30 авто оказались под обломками бетона после взрыва в доме в Ставрополе

После взрыва в жилом многоквартирном доме в Ставрополе десятки автомобилей местных жителей оказались под кусками бетона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Около 30 машин оказались завалены кусками бетона», — рассказали журналисты.

При этом по данным Telegram-канала Shot, количество пострадавших от упавших обломков машин достигает 60.

Мощный взрыв в многоэтажке на улице Тухачевского в Ставрополе прогремел около семи утра 21 мая. ЧП произошло в квартире на 18-м этаже. Очевидцы рассказали, что волной вынесло несущие стены и перекрытия.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в  Telegram-канале сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Как минимум одна женщина пострадала. Врачи оказывают ей медицинскую помощь.

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