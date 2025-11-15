Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Саратовской области

В городе Ершов Саратовской области при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и двое детей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Возгорание произошло в ночь на 15 ноября на улице Восточной.

«Погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних четырех и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше», — уточнили в Следкоме.

Следователи СК осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Руководитель следственного управления Дмитрий Александрович Костин лично контролирует расследование.

Ранее полиция нашла четыре трупа: двух молодых людей и двух девушек — в гараже поселка под Курском. Предварительно, они погибли из-за угарного газа. По версии следствия, погибшие могли завести двигатель автомобиля или включить другое оборудование, не позаботившись о притоке воздуха.