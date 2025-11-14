Пятерых жителей Железногорска нашли мертвыми в гараже

Полиция нашла четыре трупа в гараже поселка под Курском. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Хинштейн.

Тела обнаружили в одном из помещений на территории гаражно-строительного кооператива в Железногорске. Предварительно, молодые люди погибли из-за угарного газа.

Хинштейн сообщил, что в гараже нашли двух молодых людей и двух девушек. В прессе появилась информация о пятом погибшем, ее власти пока не подтверждали.

Следствие считает наиболее вероятной причиной смерти скопление угарного газа в закрытом боксе. Молодые люди могли включить двигатель автомобиля или другое оборудование, не обеспечив приток воздуха.

На месте происшествия уже работают следователи и криминалисты. Они проверяют обстановку в гараже, изучают техническое состояние помещения и выясняют, что происходило в последние часы перед гибелью компании.

