Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии

МЧС: в калмыцком селе Плодовитое четыре человека погибли при пожаре

В Калмыкии при пожаре погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, возгорание началось в частном доме в селе Плодовитое.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела четырех человек, из них двое детей», — передали в министерстве.

Как уточнили в МЧС, жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Прибор мог предупредить о задымлении, и люди бы спаслись.

Пламя охватило 100 «квадратов». На месте происшествия работали шесть специалистов. Огонь уже потушили.

Ранее мощный пожар разгорелся на дверном заводе во Владимирской области. Огонь успел распространиться на 2,4 тысячи квадратных метров. На место прибыли 31 спасатель и 11 единиц техники.