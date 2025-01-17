Двое россиян получили тяжелые травмы в ДТП с автобусом на Шри-Ланке

Посольство: после ДТП на Шри-Ланке двое россиян в тяжелом состоянии

В ДТП с участием автобуса на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило российское посольство .

Посол Леван Джагарян поручил заведующему консульским отделом отправиться в больницу в Тангалле, где находятся пострадавшие.

По данным Telegram-канала Shot, туристы ехали на микроавтобусе на экскурсию в горы. Однако в начале шестого утра около Тангалле автобус столкнулся с цементовозом, водитель погиб на месте. Организовывал поездку местный туристический оператор.

Ранее 27 россиян пострадали в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Таиланде. На контрольно-пропускном пункте возле Паттайи машина протаранила внедорожник, после чего врезалась в бетонное ограждение.